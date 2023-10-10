На выставке MITEX представят передовые разработки для реализации нацпроектов

Новейшие инженерные решения и технологии, которые помогают повысить эффективность строительства и обработки материалов, будут представлены на XVI Международной выставке инструмента MITEX-2023 в московском Экспоцентре с 7 по 10 ноября.

Ежегодно в ней принимают участие свыше 1 тыс. компаний из более чем 10 стран мира. Экспозиция в этом году будет состоять из 28 профильных разделов, среди которых: электроинструмент, лазерная техника, абразивное, компрессорное и генераторное оборудование, ручной инструмент, переносные и промышленные станки для дерево- и металлообработки, оборудование для строительства и ремонтных мастерских, садово-парковая и малая дорожная техника, средства индивидуальной защиты и спецодежда, малярный инструмент, системы хранения и складирования.

Особое место на выставке займет масштабная национальная экспозиция Китайской Народной Республики. Свою продукцию представят более 750 производителей инструмента из Китая.

В рамках деловой программы планируется обсудить актуальные вопросы развития российского инструментального рынка и средств малой механизации.

Ожидается, что свои наработки представит и Татарстан, представители госсектора и бизнеса покажут собственные разработки и обменяются опытом реализации задач национальных проектов с другими регионами.

Организаторы выставки отмечают, что инструменты, которые представляют на площадке мероприятия разработчики и производители, способствует эффективной реализации национальных проектов «Жилье» и «Дороги».

Выставку MITEX традиционно поддерживают Минпромторг России, Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ), Российский союз промышленников и предпринимателей.