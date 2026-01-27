На выставке «Кытыклы-мытыклы» в Казани выступит dj Shura Lee

В Национальной библиотеке Республики Татарстан 31 января в 20:30 состоится финальное событие выставки-инсталляции «Кытыклы-мытыклы», посвященной художественным образам Шурале, – аудиоперформанс, где выступит dj Shura Lee, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

«Ярким завершением выставки станет аудиоперформанс от Shura Lee. Он сыграет мистический диджей-сет, вдохновленный фольклором и самим Шурале. 31 января – последний день работы выставки в библиотеке. Напоминаем, что проект задуман как путешествующий. Уже скоро «Кытыклы-мытыклы» отправится по городам республики», – прокомментировала для агентства заместитель руководителя «Движения первых» в РТ Диляра Галеева.

По словам авторов, перформанс станет не просто диджей-сетом, а звуковым путешествием в лесную чащу сказок и мифов. Музыка оживит пространство библиотеки, превратив его в место встречи древних образов и современного звучания.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.