На выставке Russia Halal Expo Минниханову подарили туркменский головной убор

Раис Татарстана Рустам Минниханов и национальный лидер туркменского народа, глава народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели выставку Russia Halal Expo.

Перед началом осмотра, глава агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина познакомила делегацию Туркменистана с основными экономическими показателями республики. Она также отметила, что Татарстан является одним из главных производителей тяжёлых автомобилей, каучука, автошин и полимеров в стране.

«Отдельно хотелось бы отметить рост товарооборота с исламскими странами - у нас этот рост идёт и мы почти достигли отметки в 6 млрд долларов», - добавила глава АИР.

На самой экспозиции гостей из Туркменистана познакомили со стендами крупных компаний республики: Аммоний, Татнефть, School 21, Иннополис и другими.

Финальной точкой обхода стал стенд Туркменистана, где Минниханова познакомили с национальными нарядами и предметами быта этой страны, а также подарили ему туркменский головной убор. Бердымухамедов сразу же показал, как правильно его носить.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.