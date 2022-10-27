На выставке к 90-летию Свияжской школы слепых представят 3D-карту острова

Завтра, 28 октября, в выставочном зале Музея истории Свияжска откроется выставка «Мир на ощупь. К 90-летию Свияжской школы слепых», на которой будет представлено более 100 необычных экспонатов, в том числе тактильных. Одним из них станет рельефная 3D-карта Свияжска, которая была изготовлена в одной из организаций республики. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

В оформлении выставочного пространства приняла участие иллюстратор Соня Лигостаева. Специально для выставки ее кураторы создали звуковой портрет Свияжска. Гость экспозиции в наушниках сможет представить, как ощущали Свияжск ученики школы-интерната, какие звуки их окружали.

Дополнением станет локация с речными камнями и ракушками, которые собрали на берегу Свияги — в том месте, где много времени проводили ученики школы-интерната. Кроме того, посетители узнают о тифлопедагогике, общественных организациях и локальных культурно-познавательных проектах для людей с нарушениями зрения.

История Свияжска неразрывно связана с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. С конца XIX века здесь было открыто несколько детских учреждений социально-образовательного типа. К этой части истории острова относится и Свияжская школа-интернат для слепых, которая работала более тридцати лет (с 1932 до 1968 года) и была единственным на тот момент образовательным учреждением для незрячих в Татарстане.

Выставка будет работать вплоть до 23 января. Открытие запланировано на полдень.