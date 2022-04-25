На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге ожидают делегацию из РТ во главе с Миннихановым

С 4 по 8 июля в Екатеринбурге пройдет промышленная выставка «Иннопром». Татарстан стал одним из самых активных регионов на этой выставке в прошлые годы, и сейчас из республики ожидается большая делегация во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

«Жители города вместе с федеральными органами проводят промышленную выставку „Иннопром“, там самая большая делегация всегда из Татарстана: порядка 50–60 руководителей предприятий, все новинки промышленности и новые технологии представлены там. В этом году мы также ожидаем большую делегацию из республики, которую возглавит Президент РТ Рустам Минниханов», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, в эти же даты в регионе хотят провести областной Сабантуй с участием Президента Татарстана и губернатора Свердловской области.

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