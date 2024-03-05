На выставке-форуме «Россия» расскажут о достижениях женщин Татарстана

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Сегодня и завтра, 5 и 6 марта, на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, состоится всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию». На нем выступят в том числе и представительницы Татарстана, а на стенде республики будет организована отдельная программа, сообщают организаторы.

В частности, депутат Государственной Думы РФ от РТ Альфия Когогина прочтет лекцию «Женщина в российской политике: вызовы и возможности», тогда как руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева расскажет об итогах проекта «Женские имена Республики Татарстан: история и современность».

В свою очередь лекция Энже Дусаевой окажется посвящена миру татарской женщины. Сафина Сулейманова же объяснит специфику брендинга и айдентики на примере татарстанского бренда спортивной и фирменной экипировки «АЙДА prosport».

В целом форум должен собрать экспертов из различных областей науки, культуры и творчества. Помимо разговора о важной роли женщин в современном обществе и обсуждения актуальных проблем будут организованы презентации новых проектов и показаны театральные постановки, состоятся мастер-классы.

Так, на стенде Татарстана в течение этих двух дней будут проходить занятия по кружевоплетению и по ушковой аппликации, мастер-классы от творческой лаборатории «Кокон» и от Школы креативных индустрий, а также ряд других мероприятий.