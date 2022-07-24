На выставке фестиваля «Шамаиль-арт» в Казани свои работы представят 32 художника

В Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана 28 июля стартует Всероссийский фестиваль «Шамаиль-арт», посвященный искусству татарского шамаиля и его развитию в творчестве современных художников.

«Мероприятие, объединило различные регионы России, обозначив новый этап в развитии современного исламского искусства нашей республики», — отмечает пресс-служба Минкультуры РТ.

Первым проектом внутри фестиваля представит современное арабо-графическое искусство, каллиграфию и шамаили из собрания ГМИИ РТ и из собственности художников-участников фестиваля. В выставке приняли участие 32 художника из РТ и Башкортостана, а также из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Всего будет представлено около 200 картин.

В рамках фестиваля состоится проект «Путь Фадлана» — выставка работ заслуженного художника Башкортостана и Татарстана Рината Миннибаева, посвященная тюркской теме. Кроме того, в Казани впервые будет показан уникальный видеопроект «Письма к Богу» от известного ученого-антрополога Игоря Панкова.

Также посетители галереи смогут увидеть мультимедийный проект известной художницы, заслуженного деятеля искусств РТ Альфии Саргин «Сказание о Марьям».