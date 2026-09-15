На выставке COMTRANS в Казани впервые организуют тест-драйв коммерческих авто

Выставка коммерческого транспорта COMTRANS 2026 впервые пройдет в Казани с 22 по 25 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Участникам представят новинки и технологические решения для грузовых перевозок, логистики и управления коммерческими автопарками, сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

Впервые в истории COMTRANS на территории «Казань Экспо» организуют тест-драйв коммерческих автомобилей. Посетители смогут сесть за руль представленных машин и оценить ходовые качества, маневренность и динамику новых образцов грузового транспорта.

В рамках выставки также пройдет деловая программа COMTRANS Arena. В ней примут участие топ-менеджеры компаний, эксперты рынка и представители отраслевых объединений. Представители органов власти, производители техники, грузовладельцы и транспортные операторы обсудят развитие рынка коммерческого транспорта и основные вызовы, с которыми сталкивается отрасль.

Для руководителей транспортных и логистических компаний выставка станет возможностью познакомиться с новыми решениями для автопарков, получить актуальную информацию о рынке, встретиться с производителями и поставщиками, а также обсудить профессиональные вопросы с представителями отрасли.

Выставка COMTRANS 2026 пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 22 по 25 сентября.

Вход на выставку, участие в тест-драйве и посещение мероприятий деловой программы бесплатные при предварительной регистрации. Бесплатный билет можно получить с использованием промокода kazan2026 на сайте мероприятия.

Фото: https://max.ru/id1655141766_gos