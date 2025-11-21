На выставке «Артпром» в КНИТУ-КАИ показали технологии, промдизайн и художественные работы

На базе КНИТУ-КАИ сегодня открылся региональный этап технофорума «Артпром». В его рамках проходит выставка, на которой представлены технологические, культурные и образовательные проекты университетов, предприятий и творческих коллективов.

Доцент кафедры общей химии и экологии КНИТУ-КАИ, руководитель научно-технологического центра переработки стекла и мастер народных промыслов Светлана Шавалеева представила на выставке несколько своих проектов.

Она показала изделия из переработанного стекла, созданные по технологии фьюзинга, а также настольные образовательные игры по химии – собственные разработки, которые она использует в учебном процессе со студентами.

Кроме того, Шавалеева представила книгу «Алифба Анвара» – татарскую азбуку художника Анвара Сайфутдинова.

«Алифба Анвара» – очень интересный проект. Художник Анвар Сайфутдинов создал иллюстрации к 39 буквам татарского алфавита, а я написала короткие тексты на русском, татарском и английском», – поделилась она.

Книга издана в подарочном оформлении, а ее тираж составил всего 1 тыс. экземпляров, из-за чего издание уже стало дефицитным.

Также КНИТУ-КАИ представил разработки в области электроники и микроэлектроники с использованием российских компонентов. Среди них – учебная плата на базе микроконтроллера MIK32 от АО «Микрон» и роботизированная подвижная платформа, на которых студенты учатся создавать и программировать электронные устройства. Также в экспозиции были представлены работы школьников, участвовавших в мастер-классах по сборке электронных устройств.

«На нашей выставке АртПром показано, где искусство встречается с промышленностью. Мы проводим мастер-классы для школьников: за полтора часа они собирают свое первое электронное устройство, учатся работать с паяльниками и измерительным оборудованием, знакомятся с тем, как делают телефоны и компьютеры. За последние два года через нас прошло около тысячи школьников», – рассказал младший научный сотрудник и инженер кафедры инструкции технологии производства электронных средств РФ ЦТ КНИТУ-КАИ Рамиль Загидуллин.

Помимо учебных проектов, КАИ продемонстрировал промышленные разработки. Например, IoT-модули для умных устройств, которые умеют определять скорость и направление движения, свое местоположение по GPS и передавать данные через мобильную сеть.

Есть и промышленные датчики затопления, работающие от батарейки целый год и передающие информацию о воде или утечках. Такие технологии можно использовать в электросамокатах, дронах и других устройствах.

Также вуз представил работы первокурсников – серию живописных произведений «Нефть как искусство», выполненных акрилом и нефтью. Основной темой картин стали достопримечательности и природные объекты Республики Татарстан.

Казанский пороховой завод (ФКП «КГКПЗ») представил на выставке книгу «Во славу российского оружия», посвященную истории предприятия с 1788 года до наших дней. В подготовке издания участвовали генеральный директор завода Александр Лившиц, главный специалист по продвижению новой продукции Сергей Межерицкий и архивариус Александр Демышев. Книга вышла в татарском и русском вариантах и рассказывает о создании завода по указу Екатерины II и его развитии вплоть до современности.

Помимо этого издания авторы планируют серию книг «Огонь Зиланта», в которой подробно будет изложена история завода по эпохам, начиная с времен Екатерины II, а также сказки для детей.

Национальный музей Республики Татарстан показал коллекцию плакатов советского периода, посвященных промышленности, восстановлению страны после Гражданской и Великой Отечественной войн, а также освоению новых отраслей и строительству крупных объектов – КамАЗ, БАМ, газовой и космической отрасли. Среди представленных работ – плакаты известных художников, в том числе Владимира Кудряшова, выполненные в стилях футуризма и социалистического реализма, отражающие динамику промышленного и социального развития страны.

КаЗГИК показал изделия и аксессуары из кожи и войлока, а также коллекцию костюмов в национальном стиле. Среди экспонатов также – мотоцикл «Урал». Он украшен росписью, кожевыми элементами и казанским швом. Проекты КаЗГИК ранее уже представляли на Kazan Digital Week, Российском венчурном форуме, «Ростках» и БРИКС.

Компания «Умные инновации» представила детские обучающие наборы – «умные домики» с датчиками движения, газа, температуры и влажности, управляемые через Wi-Fi. Одна из моделей выполнена в татарском стиле и была разработана для детей из Донбасса, приезжавших в Татарстан.

Фото и видео: © Александра Давыдова / «Татар-информ»