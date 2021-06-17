На выставке «Агроволга» в Татарстане пройдет конкурс коров голштинской породы

На выставке «Агроволга» в Татарстане пройдет конкурс племенного скота, на котором международные судьи определят лучших коров голштинской породы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В конкурсе примут участие хозяйства из 40 районов Татарстана. «Это передовые сельхозпредприятия, где продуктивность коров достигает мирового и европейского уровней. На сегодня для участия в конкурсе зарегистрированы 93 коровы. Их выбрали эксперты Ассоциации КРС голштинской породы», — отметили в министерстве.

Для содержания конкурсных животных во время выставки специально построят павильон. Кроме того, будет возведен манеж с трибунами на 200 человек для проведения конкурса.

Выбирать животных будут по номинациям «Полновозрастные коровы», «Первотелки», «Лучшая группа телят», «Лучшее вымя» и в других категориях. Будет также определен лучший хендлер — поводырь животного.

На соревнованиях хозяйства продемонстрируют селекционно-племенные достижения. В рамках деловой программы животноводы смогут обменяться опытом.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга» пройдет с 1 по 3 июля на территории «Казань Экспо».