На выставке «Агроволга» в Казани ожидают 18 иранских и 8 китайских компаний

Более 400 российских и зарубежных компаний примут участие в Международной агропромышленной выставке «Агроволга 2025». В этом году ожидается участие 18 компаний из Ирана и восьми – из Китая, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Организаторы подготовили насыщенную программу в поддержку национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» с участием международных экспертов, демонстрацией техники в полевых условиях и масштабными отраслевыми конкурсами», – говорится в сообщении.

Деловая программа выставки включает более 70 мероприятий. На конференциях, круглых столах и панельных дискуссиях обсудят ключевые вопросы аграрной политики, производства и внедрения инноваций.

Так, например, пройдет международная научная конференция, посвященная селекции, растениеводству и агробиотехнологиям. Впервые в рамках выставки состоится отраслевая конференция по кормопроизводству, организованная Союзмолоком.

Республиканский конкурс-выводка коров «Краса Агроволги» в этом году запланирован по двум направлениям – среди нетелей и первотелок. Своих животных на конкурсе представят 38 хозяйств Татарстана.

Кроме того, состоится второй Международный турнир по обрезке копыт крупного рогатого скота. Профессиональные состязания от Национального союза обработчиков копыт проведут в трех категориях – среди молодых мастеров, опытных специалистов и специализированных организаций.

Республиканский чемпионат по вождению газомоторных тракторов BELARUS, или трактор-шоу, пройдет на двух трассах с препятствиями и фигурным вождением. В соревнованиях примут участие представители 43 районов республики.

Выставка «Агроволга» проводится с 2021 года. Она уже зарекомендовала себя как одна из эффективных площадок для демонстрации достижений агропромышленного комплекса. В этом году мероприятие состоится с 9 по 11 июля на территории «Казань Экспо».