На выставке «Агроволга» в Казани назовут победителей конкурса «Женщины в АПК»

Выставка «Агроволга 2024»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани наградят победительниц регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Церемония состоится 9 июля в рамках международной агропромышленной выставки «Агроволга 2025», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мероприятие призвано отметить выдающиеся достижения женщин, внесших значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий России. Татарстан был выбран Минсельхозом РФ в качестве пилотного региона для проведения регионального этапа конкурса», – отметили в министерстве.

Победительниц определят в четырех конкурсных и одной специальной номинациях. Всего награды получат 12 участниц – руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, авторы социально значимых инициатив, а также женщины, внедряющие инновационные решения в агропромышленный сектор.

Для обеспечения сельскохозяйственной отрасли квалифицированными специалистами в Татарстане реализуется федеральный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2025» пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо» с 9 по 11 июля.