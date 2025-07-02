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Общество 2 июля 2025 20:46

На выставке «Агроволга» в Казани назовут победителей конкурса «Женщины в АПК»

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На выставке «Агроволга» в Казани назовут победителей конкурса «Женщины в АПК»
Выставка «Агроволга 2024»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани наградят победительниц регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Церемония состоится 9 июля в рамках международной агропромышленной выставки «Агроволга 2025», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мероприятие призвано отметить выдающиеся достижения женщин, внесших значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий России. Татарстан был выбран Минсельхозом РФ в качестве пилотного региона для проведения регионального этапа конкурса», – отметили в министерстве.

Победительниц определят в четырех конкурсных и одной специальной номинациях. Всего награды получат 12 участниц – руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, авторы социально значимых инициатив, а также женщины, внедряющие инновационные решения в агропромышленный сектор.

Для обеспечения сельскохозяйственной отрасли квалифицированными специалистами в Татарстане реализуется федеральный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2025» пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо» с 9 по 11 июля.

#агровыставка #конкурс
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