На выставке «Агроволга» пройдет конкурс профмастерства «Лучший ветеринар-ортопед РТ»

В Татарстане на международной агропромышленной выставке «Агроволга 2022» в этом году проведут конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед РТ». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

«Животноводство еще с первой выставки стало одной из основных тем мероприятия. Это подтверждается проведением первого масштабного конкурса племенного крупного рогатого скота молочного направления и возведением для этого специальной фермы и конкурсного манежа прямо на полях», — отмечают в ведомстве.

Всего более 70 компаний представят на выставке современное оборудование и технику для животноводческих ферм, а также племенной материал, корма и добавки, ветеринарные препараты, средства гигиены. Многие компании примут участие в таком мероприятии впервые.

В этом году выставка заинтересовала немало фирм из Беларуси. Они привезут, например, пластиковые боксы для телят, ванну для обработки копыт и зооветеринарные инструменты.

Заказать корову или бычка можно будет у компании из Нидерландов, которая занимается экспортом племенных животных с высокой генетической ценностью.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022» пройдет с 6 по 8 июля на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».