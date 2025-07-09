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Общество 9 июля 2025 18:01

На выставке «Агроволга» наградили 12 победительниц конкурса «Женщины в АПК»

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На выставке «Агроволга 2025» наградили 12 победительниц регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Награды им вручили Раис Татарстана Рустам Минниханов и директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.

В номинации «Кто, если не я?» победителями признаны глава КФХ Арского района Лейла Мингазова, глава КФХ Ютазинского района Гульчачак Мустафина и начальник цеха откорма Лениногорской птицефабрики Рушания Шаймарданова.

В номинации «Превосходящая звезда» победили глава КФХ Пестречинского района Анастасия Александрова, глава КФХ Верхнеуслонского района Альфия Прокопьева и глава КФХ Зеленодольского района Татьяна Кирова.

В номинации «Суперженщина» победу одержали гендиректор «Арского Элеватора» Лейсан Аглиуллина, исполнительный председатель сельхозпотребкооператива «Навруз» Тюлячинского района Раиля Хисматуллина, заместитель гендиректора «Агросилы» по вопросам деятельности общества «Агросила-Молоко» Светлана Байрашева.

В номинации «Есть женщины в русских селеньях» наградили руководителя агрофирмы «Колос» и главу КФХ Тетюшского района Риму Сафиуллову, заместителя гендиректора по животноводству агрохолдинга «Красный Восток» Алькеевского района Ирину Валиеву, главу КФХ Азнакаевского района Ландыш Закирову.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, конкурс организован при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Он направлен на поощрение женщин, внесших значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий.

«Конкурс «Женщины в АПК» стал уникальной площадкой для обмена опытом, поддержки женских инициатив и популяризации сельского образа жизни. Он соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», – отметили в пресс-службе.

На территории «Казань Экспо» сегодня открылась Международная агропромышленная выставка «Агроволга». Ее работа продлится до 11 июля. В мероприятии принимают участие более 400 компаний из 27 стран.

#сельскохозяйственная выставка #всероссийский конкурс
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