На Высокой Горе у газовой заправки вспыхнул автомобиль

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что на трассе Казань – Малмыж в высокогорском районе республики горит автомобиль, поступило накануне в 10.41 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что возле газозаправочной станции у внедорожника Renault вспыхнул моторный отсек.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Меньше пяти минут потребовалось пожарным ПСЧ №113, чтобы справиться с возгоранием. Огнем был уничтожен отсек двигателя и частично внутренняя обшивка салона иномарки на общей площади 2 кв. метра. Причина происшествия устанавливается.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



