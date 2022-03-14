news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
14 марта 2022  11:38
Александр Хевронин

На Высокой Горе построят новую школу на 500 детей

news_top_970_100

На строительство новой школы, способной вместить 500 учеников, в поселке Высокая Гора из бюджета республики Татарстана будет выделено свыше 425 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Рабочим помимо прочего предстоит подключить новое здание ко всем внешним и внутренним сетям обеспечения, а также благоустроить прилегающую территорию. Помимо этого, в техническом задании присутствует установка лифта и подъемной платформы.

Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Заявки на участие в тендере будут приниматься до 18 марта этого года, а все работы должны будут быть завершены до 20 декабря 2022 года.

#высокая гора #строительство школы #гису рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное