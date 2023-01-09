На Высокой Горе электричка на переезде снесла легковушку

Инцидент произошел накануне на регулируемом железнодорожном переезде в селе Высокая Гора в Татарстане.

Электропоезд снес легковой автомобиль «Лада», который выехал на переезд. В результате происшествия никто не пострадал. Задержка движения составила порядка 12 минут.

«Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности движения железнодорожного транспорта. Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.