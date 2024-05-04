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На вырученные с концертов средства нурлатцы отправят на СВО машины и БПЛА
В Нурлатском районе завершились благотворительные концерты «Своих не бросаем». Они прошли более чем в 10 сельских домах культуры и клубах. Завершающий состоялся в Мамыковском Доме культуры «Нефтяник», здесь собрали 80,6 тыс. рублей.
Ведущие также объявили общую сумму, набранную на концертах, — 643,3 тыс. рублей. Средства внесли и жители села Кривое Озеро: концерт здесь состоялся с участием известного в Татарстане эстрадного певца Рафиса Калимуллина и его группы.
Задумка творческого проекта заключалась в помощи бойцам спецоперации.
«К нам обратились бойцы полка 1233 с просьбой помочь им с приобретением БПЛА Supercam S100. Кроме того, планируем в очередную поездку доставить бойцам 430 и 1233 полков автомашины „Нива“ или „УАЗ“, а также определитель дронов. Вся сумма, собранная на благотворительных концертах, будет направлена на их покупку», — сказал руководитель Нурлатского отделения «Боевого братства» Зиннур Мутагиров.
Конечно, на покупку необходимого оборудования и техники этого недостаточно. Но свою задачу «Боевое братство» выполнит, сбор средств продолжается.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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