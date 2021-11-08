На пособия по безработице в Челнах потратили 136 млн рублей с начала года

В Набережных Челнах с начала года на выплату пособий по безработице израсходовано 136 млн 750 тыс. рублей, трудоустроены 7265 граждан. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор городского Центра занятости населения Татьяна Быданова.

На данный момент уровень безработицы в Автограде составляет 0,45%. С января в поисках работы в кадровый центр обратились 10 488 человек. На учете по безработице состоит 1271 соискатель. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,45%, тогда как по Татарстану в целом — 0,73%.

В общей сложности 1203 предприятия Челнов зарегистрированы на портале «Работа в России». В кадровый центр подано 9519 вакансий.

«Работа в городе есть, ее очень много для тех, кто хочет работать. Вакансии есть под любую квалификацию, для любого желающего. Экономика города работает, трудовые ресурсы востребованы. Такие возможности есть не у каждого моногорода в Российской Федерации», — прокомментировал выступление мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.