На выплаты матерям-героиням в России выделено еще более 30 млн рублей

Правительство направило еще свыше 30 млн рублей на выплату единовременных денежных поощрений матерям-героиням и родителям, отмеченным орденом или медалью ордена «Родительская слава». Об этом говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В пояснительной записке уточняется, что решение принято в связи с ростом числа получателей этих выплат.

Из этой суммы 20 млн рублей пойдут на поощрение матерей-героинь, 5,5 млн — нагржденных орденом «Родительская слава». Еще 5,2 млн предназначены для награжденных медалью ордена.

В Правительстве напомнили, что обладательницы звания «Мать-героиня» получают 1 млн рублей, а награжденные орденом либо медалью ордена «Родительская слава» — по 500 тыс. рублей и 200 тыс. соответственно.

Это звание относится к высшим государственным и по поручению Президента России Владимира Путина присваивается матерям, которые родили и воспитали 10 либо более детей.

Средства выделяются Минтруду России из резервного фонда Правительства.