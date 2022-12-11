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Экономика
11 декабря 2022  18:27

На выплаты малообеспеченным многодетным семьям дополнительно выделят 362,5 млн рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах», – поясняется в сообщении.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства. 

Пособие равно прожиточному минимуму на детей в регионе, в среднем по России его размер – 14,5 тыс. рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.
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