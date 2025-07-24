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Общество 24 июля 2025 08:58

На выписке из казанского роддома молодым родителям подарили автокресла

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В Казани автоинспекторы и сотрудники центра «Безопасность дорожного движения» вручили молодым семьям автокресла при выписке из роддома в рамках акции «Защитим новую жизнь!»».

Во время торжественной церемонии ветеран Госавтоинспекции —представитель Региональной общественной организации «Татарстанское республиканское объединение ветеранов в области безопасности дорожного движения», начальник территориального управления ГБУ «БДД» в Казани Наиль Агишев обратился к родителям с приветственной речью и напутствием о необходимости использования детских кресел при перевозке детей и соблюдения правил дорожного движения.

Также в рамках проекта «Детство без опасности» для будущих мам регулярно проводят уроки по правильной перевозке детей в машине.

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