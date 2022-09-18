news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
18 сентября 2022  22:07

На выездной ярмарке вакансий в Казани расскажут о работе для пожилых граждан

news_top_970_100

21 сентября в Вахитовском районе Казани пройдет выездная ярмарка вакансий, приуроченная ко Дню пожилого человека. С 10.00 до 113.00 горожан будут консултироваться сотрудники Центра занятости и представители кадровых служб предприятий района.

Посетителям расскажут о свободных рабочих местах и вакантных должностях в их организациях, в том числе для пожилых горожан – ярмарка приурочена ко Дню пожилого человека.

Проходить мероприятие будет в помещении НОУ «РУЦ» (ул.Зинина, 3), сообщает Центр занятости населения Казани.

Напомним, 20 сентября ярмарка вакансий пройдет в Советском районе.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100