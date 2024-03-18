На выезде из Челнов водитель иномарки насмерть сбил перебегавшую трассу женщину

На трассе в Тукаевском районе сегодня произошло смертельное ДТП, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Авария случилась сегодня днем на 1-м километре трассы Нижнекамск-Альметьевск. Водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте.

Фото: © Прокуратура РТ

64-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.