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На выезде из Челнов водитель иномарки насмерть сбил перебегавшую трассу женщину
На трассе в Тукаевском районе сегодня произошло смертельное ДТП, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Авария случилась сегодня днем на 1-м километре трассы Нижнекамск-Альметьевск. Водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте.
64-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.
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