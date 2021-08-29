На выезде из Набережных Челнов в сторону Казани образовалась огромная пробка

В социальных сетях появилась информация о том, что на выезде из Набережных Челнов в сторону Казани образовались накануне большие пробки. Очевидцы предполагают, что причиной этому могли стать ремонтные работы на плотине Нижнекамской ГЭС.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в данный момент наблюдается затрудненный выезд из города на Казанском проспекте, а также красным цветом помечен весь мост через Каму на въезд в Челны, начиная от села Поспелово.