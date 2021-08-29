news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 августа 2021  16:13
Павел Климчак

На выезде из Набережных Челнов в сторону Казани образовалась огромная пробка

news_top_970_100

В социальных сетях появилась информация о том, что на выезде из Набережных Челнов в сторону Казани образовались накануне большие пробки. Очевидцы предполагают, что причиной этому могли стать ремонтные работы на плотине Нижнекамской ГЭС.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в данный момент наблюдается затрудненный выезд из города на Казанском проспекте, а также красным цветом помечен весь мост через Каму на въезд в Челны, начиная от села Поспелово.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

 

#Набережные Челны #пробки #нижнекамская гэс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное