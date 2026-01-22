news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 января 2026 19:01

На выезде из Набережных Челнов модернизирован железнодорожный переезд

Читайте нас в
Телеграм

Завершены работы по техническому переоснащению железнодорожного переезда на участке Тихоново – Набережные Челны. Ежедневно здесь проезжают более 50 поездов и около 11 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«На переезде установлена современная система сигнализации с автоматическими шлагбаумами, работа которой контролируется дежурным по станции без участия дежурного по переезду. Комплекс помогает обеспечить безопасность пассажиров поездов и автомобилистов», – говорится в сообщении.

Один из самых оживленных железнодорожных переездов в Татарстане расположен на выезде из Набережных Челнов.

#железнодорожный переезд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026