На выезде из Набережных Челнов модернизирован железнодорожный переезд

Завершены работы по техническому переоснащению железнодорожного переезда на участке Тихоново – Набережные Челны. Ежедневно здесь проезжают более 50 поездов и около 11 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«На переезде установлена современная система сигнализации с автоматическими шлагбаумами, работа которой контролируется дежурным по станции без участия дежурного по переезду. Комплекс помогает обеспечить безопасность пассажиров поездов и автомобилистов», – говорится в сообщении.

Один из самых оживленных железнодорожных переездов в Татарстане расположен на выезде из Набережных Челнов.