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На выезде из Казани в сторону Высокой горы на зебре сбили мужчину
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На выезде из Казани сбили мужчину. Об этом «Татар-информу» рассказал очевидец аварии.
По его словам, ДТП произошло на выезде из города в сторону Высокой горы.
Мужчину сбили на пешеходном переходе возле остановки общественного транспорта «Научный городок».
Очевидец предположил, что мужчина остался жив. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
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