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Руc Тат
Происшествия 18 сентября 2023 17:44

На выезде из Казани в сторону Высокой горы на зебре сбили мужчину

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На выезде из Казани сбили мужчину. Об этом «Татар-информу» рассказал очевидец аварии.

По его словам, ДТП произошло на выезде из города в сторону Высокой горы.

Фото: © Аяз Исмагилов / «Татар-информ»

Мужчину сбили на пешеходном переходе возле остановки общественного транспорта «Научный городок».

Фото: © Аяз Исмагилов / «Татар-информ»

Очевидец предположил, что мужчина остался жив. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

#дтп в казани
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