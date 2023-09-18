На выезде из Казани в сторону Высокой горы на зебре сбили мужчину

На выезде из Казани сбили мужчину. Об этом «Татар-информу» рассказал очевидец аварии.

По его словам, ДТП произошло на выезде из города в сторону Высокой горы.

Фото: © Аяз Исмагилов / «Татар-информ»

Мужчину сбили на пешеходном переходе возле остановки общественного транспорта «Научный городок».

Фото: © Аяз Исмагилов / «Татар-информ»

Очевидец предположил, что мужчина остался жив. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.