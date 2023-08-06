На выезде из Казани легковушка насмерть сбила пешехода

Сегодня вечером на выезде из Казани легковой автомобиль FIAT насмерть сбил мужчину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

ДТП произошло сегодня в районе девяти часов вечера на улице Залесная напротив АЗС. По предварительным данным, мужчина примерно в возрасте 40 лет переходил дорогу в неположенном месте.

«От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия», – отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госатвоинспекции.