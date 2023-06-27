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На выезде из Казани иномарка влетела в отбойник и загорелась
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На выезде из Казани в сторону Лаишево иномарка влетела в отбойник и загорелась, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
39-летний водитель Nexia не выбрал безопасную скорость и столкнулся с металлическим ограждением.
После этого иномарка десять метров проехала, охваченная огнем, после чего машина съехала на обочину.
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