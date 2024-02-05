На выборы Президента России в Татарстане потратят более 730 млн рублей

Из бюджета Татарстана на проведение выборов Президента России в марте этого года выделено около 54 млн рублей. Всего же на президентскую кампанию в республике потратят более 730 млн рублей. Об этом на заседании Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

«Что касается финансирования грядущей избирательной кампании. Из федерального бюджета выделено более 444 млн рублей, что на 37% больше, чем на выборах 2018 года. На проведение информационно-разъяснительной работы и дополнительной оплаты труда членов участковых комиссий, которые будут осуществлять подомовой обход, дополнительно выделено 233 млн рублей», — отметил он.

Последние изменения федерального законодательства позволили регионам страны содействовать проведению выборов. Так, из бюджета Республики Татарстан дополнительно выделено более 54 млн рублей, добавил Нефедов.

«Итого в текущем году общий объем финансирования выборов составил более 730 млн рублей», — заключил зампредседателя ЦИК РТ.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец). Центральная избирательная комиссия РФ должна принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении еще двоих претендентов не позднее 10 февраля.