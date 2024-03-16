На выборы «по-скандинавски»: пенсионерки проголосовали на участке «Молодежный» в Буинске

В Буинске УИК № 1173 «Молодежный» посетили подруги — 78-летняя Надежда Кучерова и 79-летняя Нина Черепанова. Женщинам идет восьмой десяток, но они очень активно занимаются скандинавской ходьбой.

«Мы всегда ходим на выборы. Как не ходить? Это важно, наш долг принять участие в дальнейшей судьбе страны», — убеждены избирательницы.

Они посетили участок, не прерывая свои ежедневные занятия. Говорят, совместили приятное с полезным.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).