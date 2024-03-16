«На выборы как на праздник»: в Буинске проголосовал 104-летний участник войны

104-летний участник Великой Отечественной войны Рауф Тухватуллин проголосовал на выборах Президента России на своем избирательном участке в Буинске. У ветерана была возможность проголосовать дома, но он принарядился и лично пришел, чтобы опустить бюллетень в урну. Для него это праздник.

Ветеран убежден, что каждому нужно обязательно исполнить свой гражданский долг. «Выборы — это важно, это наша страна, мы должны голосовать», — отметил долгожитель.

Рауфу Тухватуллину в январе исполнилось 104 года. Ветеран ежедневно следит за тем, что происходит в мире и всем сердцем болеет за страну.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, Рауф Тухватуллин живёт один, несколько раз в неделю приходит соцработник, помогает по хозяйству. Родные тоже часто приезжают, в баню возят и на прогулки. Сам ветеран регулярно ходит в парк неподалёку со скандинавскими палками.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).