«На выборы как на праздник»: участники подкаста «Точка выбора» вспомнили традиции

О прозрачности выборов, доверии людей, политических традициях и активном участии молодежи шла речь в первом выпуске подкаста «Точка выбора». Его запись прошла 20 августа вечером в информационном центре на набережной Казанки.

«Нашу с вами идентичность составляют несколько элементов – символы, традиции, ритуалы, институты. Это то, как мы воспринимаем мир. <…> Люди, особенно в ряде субъектов, понимают выборы лучше, чем эксперты. Для них это участие в большом деле, выражение личной поддержки курса развития региона», – сообщил российский политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, публицист Александр Асафов.

Высокая явка на выборах, которая традиционно отмечается в Татарстане, говорит о доверии людей к избирательному процессу. Поэтому когда речь идет об организации выборов, то имеется в виду создание условий для проявления этого доверия, заметил политолог.

«Явка – не только показатель доверия, но и показатель того, что сама система прозрачна, понятна, соблюдаются законодательные процедуры, права избирателей, а также права участковых и субъектовых избирательных комиссий. <…> Защита прав кандидатов тоже крайне важна», – добавил Асафов.

Работа журналистов и блогеров, освещающих ход выборов, – тоже одна из составляющих легитимности. Легитимность – доверие и право на реализацию этого доверия в широких решениях, связанных с безопасностью и развитием, пояснил политолог.

«Легитимность буквально – передача мандата людям, у которых есть компетенции, политическая воля, амбиции, желание и возможность нести ответственность для реализации этого мандата», – отметил Асафов.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев напомнил, что благодаря ГАС «Выборы» люди могут в онлайн-режиме следить за тем, что происходит. На избирательных участках сейчас введен стопроцентный видеоконтроль.

«В случае какой-либо провокации на участке члены участковых избирательных комиссий могут подтвердить и показать, что происходило в этот момент. Кроме того, в республике есть 16 тыс. подготовленных наблюдателей, люди приходят по своему гражданскому признанию. Мы стараемся сделать все, чтобы быть максимально открытыми, – прямые трансляции заседаний ЦИК, информационный центр, пресс-конференции. У нас нет закрытых тем для обсуждения», – пояснил Кондратьев.

Он заметил, что первые выборы руководителя нашей республики прошли 34 года назад, в 1991 году. За прошедшие годы в Татарстане сложились свои политические традиции.

«Люди голосуют, ходят на выборы семьями, как на праздник», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Александр Асафов в свою очередь отметил, что семейной традиции голосования в нашей стране не менее 120 лет. Ощущение праздника – тоже традиция из прошлого. А при формировании будущего страны важен голос каждого.

«Если вы не делаете свое будущее, его сделает кто-то еще. Возможность для этого предоставлена самой прогрессивной избирательной системой в мире – избирательной системой России. Для молодежи возможность участия в формировании будущего через голосование – ключевой, наглядный пример легитимности», – сказал публицист.

Андрей Кондратьев напоследок сообщил, что 33,5% избирателей республики составляет молодежь. На предстоящих выборах Раиса Татарстана около 40 тыс. молодых ребят проголосуют впервые.

«Точка выбора» – первая серия открытых подкастов, записываемых в информационном центре на набережной Казани. Здесь говорят простым и понятным языком о том, что важно для людей: почему голосование имеет значение, как меняются технологии выборов и какое будущее вместе выбирают жители Татарстана.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).