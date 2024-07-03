На выборы депутатов Госсовета РТ потратят более 365 млн рублей

На выборы депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва потратят более 365 млн рублей. Эти средства заложены в республиканском бюджете. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Нефедов на заседании парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Основными статьями расходов станут дополнительная оплата труда с начислениями – 240,5 млн рублей, изготовление печатной продукции – 28,8 млн рублей, в том числе избирательных бюллетеней – 26 млн рублей, информационное обеспечение избирателей – 20 млн рублей», – рассказал спикер.

Кроме того, 4 млн рублей потратят на доставку избирательных бюллетеней спецсвязью, видеонаблюдение на участках, оплату по гражданско-правовым договорам, технологическое оборудование, на проект «ИнформУИК», канцелярские товары и образовательные программы.

Выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва состоятся 8 сентября. Будет избрано 100 депутатов: 50 – по единому избирательному округу и 50 – по одномандатным округам. Помимо этого, на территории 38 районов республики и в Альметьевске пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

По словам Нефедова, 7 политических партий освобождены от сбора подписей в поддержку выдвижения партийных списков. Все остальные партии обязаны будут собирать подписи в количестве 0,5% от числа избирателей республики. То есть 14 644 подписи.

Партийные кандидаты и самовыдвиженцы представляют подписи 3% избирателей в округе.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется с 10 августа. Голосование пройдет 8 сентября с 7 до 20 часов.