На выборах в Татарстане стартовал агитационный период

С 16 августа 2025 года в СМИ республики начался период агитации кандидатов, которые зарегистрированы на выборах Раиса РТ, дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана в Мелекесском одномандатном избирательном округе №18, выборах депутатов представительных органов местного самоуправления.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК РТ, агитационный период продлится с 16 августа до 00:00 13 сентября.

Также отмечается, что 13 сентября в республике объявят «день тишины», а 14 сентября в Татарстане пройдет Единый день голосования.

Избирательные участки на всей территории республики в Единый день голосования будут открыты с 7 до 20 часов. В этот день пройдут выборы Раиса РТ и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).