На выборах в РТ произошло около 19 технических сбоев работы 5 тыс. видеокамер на участках

В Татарстане за три дня голосования произошло около 19 технических сбоев работы 5 тыс. видеокамер, установленных на избирательных участках. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«За все три дня около 19 технических сбоев, но у нас еще три на рассмотрении находятся. Операторы связи сейчас выясняют, почему произошло такое отключение электричества, как сработала система. Но это даже ниже статистической погрешности», — рассказал спикер.

Кондратьев заверил, что на всех избирательных участках в республике установлен «практически тотальный контроль». Он добавил, что всех участках, кроме больниц, СИЗО, железнодорожного вокзала и аэропорта, были установлены камеры видеонаблюдения.

«Они и сейчас работают и будут работать до тех пор, пока протоколы не подпишем. Такое количество наблюдателей со своими мобильными телефонами присутствует, и такого контента, который сейчас гуляет по Сети, хватит на долгие годы анализа», — отметил председатель ЦИК РТ.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва прошли 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводились довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике были организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.