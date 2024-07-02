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На выборах в Госсовет РТ определят спецместа для размещения агитационных материалов
На избирательных участках в Татарстане определят специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Соответствующее постановление о выделении и оборудовании таких мест приняли на 54 заседании ЦИК РТ.
Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что во время избирательной компании крайне важно информировать граждан о предстоящих выборах, о кандидатах в депутаты республиканского парламента седьмого созыва. Такая работа показывает открытость и легитимность избирательного процесса, помогает избирателю получить полную информацию о кандидатах и принять взвешенное решение во время голосования, цитирует спикера пресс-служба Центральной избирательной комиссии Татарстана.
Еще одно решение ЦИК Татарстана касается оснащения протоколов об итогах голосования машиночитаемым кодом. Такая технология поможет быстро ввести данные об итогах голосования в ГАС «Выборы».
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