На выборах в Госсовет РТ определят спецместа для размещения агитационных материалов

На избирательных участках в Татарстане определят специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Соответствующее постановление о выделении и оборудовании таких мест приняли на 54 заседании ЦИК РТ.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что во время избирательной компании крайне важно информировать граждан о предстоящих выборах, о кандидатах в депутаты республиканского парламента седьмого созыва. Такая работа показывает открытость и легитимность избирательного процесса, помогает избирателю получить полную информацию о кандидатах и принять взвешенное решение во время голосования, цитирует спикера пресс-служба Центральной избирательной комиссии Татарстана.

Еще одно решение ЦИК Татарстана касается оснащения протоколов об итогах голосования машиночитаемым кодом. Такая технология поможет быстро ввести данные об итогах голосования в ГАС «Выборы».