На избирательной кампании Раиса Татарстана в 2025 будут использоваться лучшие проекты и практики, примененные в избирательной кампании Президента России. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев на итоговом заседании ЦИК РТ.

«Мы, безусловно, все стандарты и проекты будем применять на выборах Раиса Татарстана», –заявил он.

Среди лучших практик Кондратьев выделил обучение членов избирательной комиссии, подготовку наблюдателей и проект «ИнформУИК», впервые запущенный в этом году и получивший огромную популярность.