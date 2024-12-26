Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На выборах Раиса РТ применят лучшие практики с избирательной кампании Президента России
На избирательной кампании Раиса Татарстана в 2025 будут использоваться лучшие проекты и практики, примененные в избирательной кампании Президента России. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев на итоговом заседании ЦИК РТ.
«Мы, безусловно, все стандарты и проекты будем применять на выборах Раиса Татарстана», –заявил он.
Среди лучших практик Кондратьев выделил обучение членов избирательной комиссии, подготовку наблюдателей и проект «ИнформУИК», впервые запущенный в этом году и получивший огромную популярность.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»