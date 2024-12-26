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Политика 26 декабря 2024 16:03

На выборах Раиса РТ применят лучшие практики с избирательной кампании Президента России

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На избирательной кампании Раиса Татарстана в 2025 будут использоваться лучшие проекты и практики, примененные в избирательной кампании Президента России. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев на итоговом заседании ЦИК РТ.

«Мы, безусловно, все стандарты и проекты будем применять на выборах Раиса Татарстана», –заявил он.

Среди лучших практик Кондратьев выделил обучение членов избирательной комиссии, подготовку наблюдателей и проект «ИнформУИК», впервые запущенный в этом году и получивший огромную популярность.

#цик рт #Андрей Кондратьев #выборы президента рф #выборы
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