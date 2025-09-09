Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

Пять экстерриториальных участников в зоне СВО откроются для голосования на выборах Раиса Татарстана. Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Кабмине РТ.

По его словам, два участка откроются в Луганской народной республике, еще два – в Донецкой республике и один – в Херсонской области.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).