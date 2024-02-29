На выборах Президента России в Татарстане будут задействованы более 21 тыс. членов УИК

На выборах Президента Российской Федерации с 15 по 17 марта в Татарстане будут задействованы 21,6 тыс. членов участковых избирательных комиссии. Об этом сообщил сегодня председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на встрече со студентами Казанского государственного энергетического университета.

«Всего по республике на выборах будет задействовано 21,6 тыс. членов УИК. Из них 7,5 тыс. — педагоги, 600 врачей, а также более 200 предпринимателей, студенты. Это огромная армия людей, которые на несколько дней становятся членами УИК и отстаивают интересы избирателей. Они сейчас готовятся к тому, чтобы обеспечить избирательное право для татарстанцев», — сказал он.

Спикер отметил, что также на выборах будут задействованы более 10 тыс. общественных наблюдателей. В 2021 году на выборах в республике было задействовано 17 тыс. наблюдателей. В основном это были молодые люди, которые пришли по зову сердца, заявил Кондратьев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).