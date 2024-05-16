На выборах депутатов Госсовета РТ 17 тыс. татарстанцев проголосуют впервые

На выборах депутатов Госсовета Татарстана 17 тыс. жителей республики проголосуют в первый раз.

По данным ЦИК РТ, в сентябре этого года в 83 из 89 российских субъектов пройдут избирательные кампании различного уровня. Участвовать в них будет 55 млн человек - почти 50% от общего числа избирателей России.

«Что касается голосования на выборах депутатов представительных органов государственной власти, то такие кампании пройдут в 13 субъектах. В Республике Татарстан мы будем выбирать депутатов Госсовета», - сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он отметил, что ЦИК РТ очень внимательно относится к молодым и будущим избирателям. Причем с гражданами еще предстоит проделать большую работу: пригласить на выборы, все объяснить, рассказать, добавил Кондратьев. Однако спикер уверен, что эту работу комиссия проделает на достойном уровне.