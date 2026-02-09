На выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре проголосуют впервые более 43 тыс. татарстанцев

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые состоятся в сентябре, станут первыми для более, чем 43 тыс. татарстанцев. Об этом во время общения с журналистами сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На выборах депутатов Государственной Думы в сентябре более 43 тыс. татарстанцев придут на участки впервые. Важно донести до них информацию об избирательном процессе и завлечь их этим», – заявил он.

По его словам, более трети избирателей Татарстана – молодежь.