На выборах депутата Госсовета РТ могут проголосовать 57 тыс. избирателей

На выборах депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 смогут проголосовать 57 тыс. избирателей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев во время жеребьевки по распределению эфирного времени.

«2% избирателей Татарстана будут принимать участие в этом голосовании. А всего в республике, по данным на 1 июля, более 2,9 млн избирателей. На 1 января уже будет другая цифра, мы будем на нее ориентироваться», – рассказал глава Центризбиркома.

По его словам, в Чистопольском округе будет работать 59 участковых и две территориальные избирательные комиссии, одна из которых – окружная.

«Несмотря на то, что это всего лишь один округ, важность этого события подтверждает тот факт, что мы фактически завершаем избирательную кампанию по выборам депутатов Госсовета РТ и формирование парламента. Важность этого события заключается еще и в том, что это последняя избирательная кампания перед большими выборами Раиса Татарстана, которые пройдут в сентябре 2025 года», – отметил Кондратьев.

В Татарстане 8 сентября прошли выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва. К дате проведения выборов в Чистопольском округе №34 был только один зарегистрированный кандидат в депутаты. Согласно федеральному законодательству, голосование в таком случае откладывается на срок до трех месяцев, то есть до 1 декабря.