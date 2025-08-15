На выборах будут работать 2,8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выборах в единый день голосования в Татарстане будут задействованы 2,8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты РТ. Такую цифру назвала председатель палаты Зиля Валеева после брифинга в пространстве «Точка выбора».

«Мы направляем наблюдателей на каждый избирательный участок. В самой Общественной палате будет создан штаб общественного наблюдения, где будут работать представители общественных организаций, которые заключили с нами соглашение, в течение всего дня голосования. Будет работать ситуационный центр, который в режиме онлайн ведет мониторинг хода голосования в республике. Мы всегда на связи с нашими наблюдателями. Квалифицированные юристы и практики могут дать совет или пояснения по действующему законодательству», – сказала Валеева.

Она добавила, что с 2018 года право общественного контроля за выборами закреплено за Общественной палатой республики законодательно. Для наблюдателей создан «золотой стандарт», чек-лист из 70 пунктов, который помогает в работе.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки на всей территории республики будут открыты с 7 до 20 часов

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).