На входе в отделение приставов задержали казанца с охотничьи ножом

Накануне на входе в Кировское районное отделение судебных приставов задержали жителя Казани, который пытался пронести внутрь охотничий нож. Это является административным правонарушением, на мужчину составили протокол, после чего передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе ГУ ФССП России по РТ напоминают, что в отделениях ведомства действуют правила пропускного режима. Вход внутрь осуществляется после предъявления документов. Все граждане проверяются на наличие запрещенных предметов металлодетектором. В отделения запрещено проносить колюще-режущие предметы, травматическое и огнестрельное оружие и другие предметы, представляющие угрозу для окружающих.