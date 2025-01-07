На входе в магазин в Казани загорелся электровелосипед

На входе в один из магазинов на Мавлютова в Казани загорелся электровелосипед.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вспыхнула аккумуляторная батарея электровелосипеда, а за ней и обшивка входной группы магазина.

Огонь удалось потушить до прибытия пожарных, никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

МЧС России предупреждает: электровелосипеды, электросамокаты, сотовые телефоны, пауэрбанки работают от литиевых аккумуляторов. Этот источник питания тушится только при полном погружении в воду.