На вторые «Игры долголетия. Жизнелюб» выделят более 4 млн рублей

На спартакиаду «Игры долголетия. Жизнелюб» выделят более 4,2 млн рублей, следует из материалов тендера на портале госзакупок.

Соревнования будут проходить в нескольких видах спорта: настольный теннис, шахматы, шашки, плавание, лыжные гонки, северная ходьба, дартс, волейбол, мини-футбол. В стоимость входит проведение тренировок для участников спартакиады.

Дата проведения соревнований не указывается. Ранее пресс-служба мэрии Казани сообщила, что старт второй спартакиады «Игры долголетия. Жизнелюб» запланирован на ноябрь 2024 года.

Напомним, что в октябре прошлого года в Казани впервые провели «Игры долголетия. Жизнелюб». Во время первой спартакиады было разыграно 1000 индивидуальных наград и 100 призовых кубков. Победителей и призеров наградили мэр Казани Ильсур Метшин и советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.