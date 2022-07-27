На вторую очередь сквера «Спортивный» в Осинове направлено 15 млн рублей

В поселке Осиново Зеленодольского района продолжается реализация второй очереди спортивного парка. «На вторую очередь выделено финансирование — 15 млн рублей по программе развития общественных пространств РТ», — сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы фонда Диляра Галеева.

Этот этап включает в себя организацию входной группы с юго-западной стороны, в том числе укладку деревянного настила и установку входной арки, организацию освещения тихой зоны гирляндами, установку ограждений катка с местами для сидения, организацию площадки для стритбола (резиновое покрытие, ограждение, оборудование).

Также в спортивном парке появятся детская площадка для детей в возрасте от семи до 16 лет, твердое покрытие из брусчатки перед сценой, вся территория общественного пространства будет озеленена.

Территория сквера всегда активно использовалась жителями, ведь здесь проводится большинство крупных мероприятий, таких как Сабантуй, Новый год, Масленица, а также выступают творческие сообщества с концертами.

Поэтому после общественных обсуждений архитекторы признали, что сквер — это место, которое объединяет местных жителей. Отсюда и появилась идея с буквой «О» — объединяй.

«Элемент круга превалирует в большинстве малых архитектурных форм, а красный цвет символизирует важность и популярность места», — пояснили казанские архитекторы из бюро Miriada group, которые выступили разработчиками данного проекта.

«На данный момент с нетерпением ждем, когда в сквере наконец-то появится главная входная арка в виде буквы „О“ и загорятся гирлянды с теплым уютным освещением. В первой очереди проектирования получилось замостить основные маршруты и создать удобные пешеходные связи, потому что до этого в сквере не было никаких твердых покрытий и в мокрую погоду транзит был затруднен. Во второй очереди проектирования заложены работы, создающие уют и законченный вид сквера: гирлянды, озеленение, недостающие малые архитектурные формы и продолжение транзитных путей в виде пешеходного моста», — сообщили разработчики.