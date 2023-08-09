На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов завершено устройство выемки грунта

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов дорожники завершили земляные работы по устройству выемки грунта. Всего на участке длиной 23,7 км рабочие срезали более 2 млн куб. метров грунта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«При возведении земляного полотна выемка разрабатывалась возле села Сарсаз-Бли, после развязки на Шингальчи, и около населенных пунктов Ключ Труда и Керекес. Ее делают на участках с пересеченным рельефом местности для нормативного уклона дороги», – отметили в ведомстве.

Кроме того, на втором этапе обхода на 98% выполнено устройство насыпи грунта. Еще 2% насыпи на съезде транспортной развязки на пересечении с дорогой Набережные Челны – Альметьевск сделают в октябре, когда завершится переустройство магистрального водопровода.

Земляные работы продолжаются на первом и третьем этапах обхода. Всего на объекте специалисты выполнят более 18 млн куб. метров земляных работ.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Продолжается также строительство искусственных сооружений. И уже в ближайшее время рабочие начнут устройство покрытия.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км строится в три этапа. Согласно проекту, будут построены четырехполосная автодорога, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.