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На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов завершено устройство выемки грунта
На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов дорожники завершили земляные работы по устройству выемки грунта. Всего на участке длиной 23,7 км рабочие срезали более 2 млн куб. метров грунта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«При возведении земляного полотна выемка разрабатывалась возле села Сарсаз-Бли, после развязки на Шингальчи, и около населенных пунктов Ключ Труда и Керекес. Ее делают на участках с пересеченным рельефом местности для нормативного уклона дороги», – отметили в ведомстве.
Кроме того, на втором этапе обхода на 98% выполнено устройство насыпи грунта. Еще 2% насыпи на съезде транспортной развязки на пересечении с дорогой Набережные Челны – Альметьевск сделают в октябре, когда завершится переустройство магистрального водопровода.
Земляные работы продолжаются на первом и третьем этапах обхода. Всего на объекте специалисты выполнят более 18 млн куб. метров земляных работ.
Продолжается также строительство искусственных сооружений. И уже в ближайшее время рабочие начнут устройство покрытия.
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