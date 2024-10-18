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На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов завершена укладка асфальтобетона
На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане завершены работы по укладке асфальтобетона. Основные строительные работы проведены на участке с 26-го по 55-й километр, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Специалисты выполнили земляные работы, устроили основание дорожной одежды и уложили асфальтобетонное покрытие», — отметили в ведомстве.
Для прочности проезжей части асфальтобетон уложили в три слоя. Всего на участке протяженностью 24 километра дорожники устроили 368 тыс. тонн асфальтобетона.
Строительство на втором этапе обхода началось в январе 2022 года. Здесь осталось завершить обустройство дороги. В частности, установить электроосвещение, барьерные ограждения, дорожные знаки, шумозащитные экраны и защитные ограждения от диких животных, а также нанести разметку.
Обход Нижнекамска и Набережных Челнов — это четырехполосная автодорога протяженностью 81 километр, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Строительство планируется завершить до конца этого года.
Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Обход станет частью скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург, который создается по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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